Могерини предупредила об опасности развала иранской сделки

Отказ от иранской сделки негативно скажется на уверенности в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения ядерного оружия. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в среду, 27 июня.

«Если нам не удастся сохранить позитивную динамику вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Ред.), это будет чрезвычайно негативно для Ирана и всех остальных партнеров по СВПД, а также плохо скажется на международном сообществе, подорвет уверенность в эффективности международной дипломатии и режима нераспространения», — цитирует Могерини ТАСС.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкции против этой страны, в ответ Иран пригрозил повысить обогащение урана до 20% в случае расторжения СВПД.

25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение действия СВПД по иранской ядерной программе приведет к созданию в регионе такой же проблемы, как вокруг КНДР.