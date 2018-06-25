Могерини выразила готовность работать с властями Турции при решении общих задач

Евросоюз готов работать с президентом Турции и новым парламентом страны для решения общих задач, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнеса Хана.

При этом в документе отмечается, что, по оценке миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, «у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными», передает «РИА Новости».

24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их «Народный альянс» получил 53,6%.