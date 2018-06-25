Прямой эфир

Могерини выразила готовность работать с властями Турции при решении общих задач

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз готов работать с президентом Турции и новым парламентом страны для решения общих задач, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнеса Хана.

При этом в документе отмечается, что, по оценке миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, «у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными», передает «РИА Новости».

24 июня в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их «Народный альянс» получил 53,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган договорились о сотрудничестве по Сирии
Эрдоган пообещал работать днем и ночью после победы на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017