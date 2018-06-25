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Путин и Эрдоган договорились о сотрудничестве по Сирии

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств договорились о взаимодействии по ряду вопросов.

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«Условлено поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также президенты подтвердили взаимную заинтересованность в расширении партнерских связей между двумя странами. Путин и Эрдоган отметили приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики — в частности, строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Ранее Путин поздравил Эрдогана с победой в президентских выборах.

В июне Эрдоган рассказал, что предложил Путину совместно производить зенитно-ракетные комплексы С-500. Политик не уточнил, когда именно состоялся разговор и что ему ответил российский лидер.

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