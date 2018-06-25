Прямой эфир

Путин планирует по телефону поздравить Эрдогана с победой на выборах

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин планирует поздравить по телефону своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент планирует в течение дня, уже непосредственно лично, поздравить (Эрдогана. — Ред.) в ходе телефонного разговора», — сказал пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что Путин уже направил президенту Турции поздравительную телеграмму.

В письме президент России подчеркнул, что результаты выборов говорят в пользу политического авторитета Эрдогана и поддержки проводимого им курса.

24 июня в Турции состоялся первый тур досрочных выборов президента республики. После обработки 97,7% бюллетеней действующий турецкий лидер набрал свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем местный избирком объявил Эрдогана победителем на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политолог оценил победу Эрдогана на президентских выборах в Турции
Эрдоган пообещал работать днем и ночью после победы на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017