Путин планирует по телефону поздравить Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин планирует поздравить по телефону своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент планирует в течение дня, уже непосредственно лично, поздравить (Эрдогана. — Ред.) в ходе телефонного разговора», — сказал пресс-секретарь российского лидера, напомнив, что Путин уже направил президенту Турции поздравительную телеграмму.

В письме президент России подчеркнул, что результаты выборов говорят в пользу политического авторитета Эрдогана и поддержки проводимого им курса.

24 июня в Турции состоялся первый тур досрочных выборов президента республики. После обработки 97,7% бюллетеней действующий турецкий лидер набрал свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем местный избирком объявил Эрдогана победителем на выборах.