Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах президента Турции. Политик набрал абсолютное большинство голосов. На избирательные участки пришло рекордное количество граждан — около 90%.

Одновременно с президентскими прошли парламентские выборы. Большинство жителей отдали голоса за «Народный альянс» — 53,6%. После выборов в силу вступают конституционные изменения, за которые выступали местные жители на референдуме. Турция из парламентской республики превратится в президентскую.