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Хейли приравняла Иран к Северной Корее

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Фото: Global Look Press/Michael Brochstein
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Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли приравняла Иран к Северной Корее. По словам дипломата, Вашингтон не изменит своей политики в отношении Тегерана.

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«Мы намерены продолжать оказывать давление на него (Иран. — Ред.) и надеемся, что другие страны к нам присоединятся, поскольку в наших глазах Иран является еще одной Северной Кореей», — приводит ее слова «РИА Новости».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было подписано три года назад Тегераном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Позднее американский лидер сообщил о восстановлении всех антииранских санкций, в том числе в отношении государств, которые ведут бизнес с этой страной.

Участники сделки осудили решение Вашингтона и заявили, что продолжат выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства. 10 июня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин заявил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может дестабилизировать обстановку.

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