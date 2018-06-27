Прямой эфир
Сюжет:

Роухани пригрозил поставить США «на колени»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения пообещал поставить США «на колени». 

Выйти, чтобы вернуться
Франция пытается привлечь участников ядерной сделки к разработке нового соглашения с Тегераном

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, заявление было сделано на фоне напряженной обстановки в стране из-за экономических проблем. В связи с этим Роухани призвал показать миру, что Иран переживет проблемы, не променяв величие, свободу, независимость, религию и культуру.  

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников. Согласно договоренностям, Иран должен был ограничить свою атомную деятельность в обмен на прекращение санкций.

Позднее американские власти несколько раз расширяли ограничения против исламской республики. 27 июня стало известно, что Иран запустил завод по производству уранового концентрата, который используется в ядерной промышленности. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иран запустил завод по производству уранового концентрата
Иранские болельщицы поддержали свою сборную в Саранске

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017