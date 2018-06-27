Роухани пригрозил поставить США «на колени»

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения пообещал поставить США «на колени».

«Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отмечает агентство, заявление было сделано на фоне напряженной обстановки в стране из-за экономических проблем. В связи с этим Роухани призвал показать миру, что Иран переживет проблемы, не променяв величие, свободу, независимость, религию и культуру.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, которая была подписана в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников. Согласно договоренностям, Иран должен был ограничить свою атомную деятельность в обмен на прекращение санкций.

Позднее американские власти несколько раз расширяли ограничения против исламской республики. 27 июня стало известно, что Иран запустил завод по производству уранового концентрата, который используется в ядерной промышленности.