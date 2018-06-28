Ветеранский синдром

Под занавес группового турнира Кубок мира остался без прежнего владельца: Германия вылетела. О главных событиях минувшего игрового дня и прогнозах на ближайшее будущее — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

А думали, всё впереди...

В досрочный вылет сборной Германии не верилось до последнего. Сумасшедший гол Крооса шведам, последним ударом, на последней секунде, представлялся не просто спасительным, а поворотным для немцев. Смысл всех без исключения комментариев сводился к тому, что в матче с Мексикой Германия втягивалась в чемпионат, со Швецией — разгонялась. И вот теперь, преодолев самый сложный барьер — себя, пережив стартовые невзгоды, обретя мощь, заложенную на тренировках перед турниром, немцы понесутся во весь опор, не остановишь.

Германия_1 Главный тренер сборной Республики Корея Син Тхэ Ён, Чон У Ён и Йонас Хектор во время матча между сборными Республики Корея и Германии Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Однако, рассматривая математические шансы претендентов на плей-офф из группы F, специалисты и болельщики проговаривали вариант, при котором второе место может занять Корея, но ни словом не упоминали, что если это произойдет, то одновременно вылетит Германия. А при подсчете количества забитых мячей у лидеров квартета все рассуждения сводились к тому, что команде Лева нужно отгрузить корейцам побольше, чтобы ненароком не уступить Мексике или Швеции по дополнительным показателям. То есть разгром Кореи выглядел делом решенным.

И когда мексиканцы пропускали в Екатеринбурге гол за голом от шведов, было видно, как снижается их тонус, как стремительно падает дух, — хотя вести из Казани, где было 0:0, а Корея смотрелась явно лучше Германии, могли бы их обнадежить. Они, кажется, даже не поверили, узнав после финального свистка, что, несмотря на 0:3, все-таки пробились в плей-офф — настолько крепким было убеждение в силе немцев.

Чемпионская привычка

Это теперь нам понятно, что стартовую игру между Мексикой и Германией следовало воспринимать в чистом виде, как есть, без рассуждений о длинных турнирных расчетах Лева и несбывшихся намерениях добыть победу на классе. Немцы были плохи с самого начала чемпионата — и заявили об этом сразу, недвусмысленно. И если бы мы оценили то происшествие правильно, то и удивлялись бы сейчас, скорее, их победе над шведами, чем отъезду домой в преддверии 1/8 финала.

Германия_2 Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время матча между сборными Республики Корея и Германии Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Его можно было даже предвосхитить, воспользовавшись уроками новейшей футбольной истории. На четырех последних чемпионатах мира из пяти хранитель титула отрекался от престола после третьего матча. Это уже не тенденция, а правило, пренебрежение которым и приводит всякий раз к плачевному итогу. Более того, вот уже сорок с лишним лет — с тех пор как футбол изменился и стал «тотальным», современным, — чемпионы мира практически всегда проваливаются на следующем турнире. Почему-то этого тоже никто не учитывает.

А ведь достаточно посмотреть на составы команд-чемпионов спустя четыре года, как сразу обнаружится явная закономерность. Аргентина и Италия в первой половине 1980-х, Франция и Бразилия на заре XXI века, те же итальянцы в 2010-м и испанцы перед ЧМ-2014 относились к комплектованию абсолютно одинаково: по максимуму сберегали команды, триумфально выступившие на прошлом чемпионате, и пренебрегали сменой поколений. Это относится и к Германии. В 1978-м, 1994-м и вот теперь, в 2018-м, выступая на защиту титула, она отказывалась или не рисковала обновляться. В итоге все они плохо кончили. А единственное исключение из правила, Бразилия в 1998-м, как водится, его подтверждает, ведь усилили ее и дотащили до финала феномен Роналдо и неподражаемый Роберто Карлос. Без них бразильцы на том чемпионате увязли бы на дальних подступах к медалям.

Старость — не радость

Причина на самом деле проста. Любая команда за четыре года не становится моложе, а если она успешная, то вдобавок ко всему еще «бронзовеет». Для того и требуется свежая кровь, новые импульсы и стимулы, чтобы она не застаивалась, не прокисала, не изнашивалась со временем и не уставала от побед. Кроме того, в наши дни весь футбол — как на ладони. Каждый матч записан десятками камер и обсчитан умными программами, каждый футболист изучен до мелочей. И, если не добавлять в команду новичков, а в ее игру — свежих идей, она окажется полностью предсказуемой.

Именно это и произошло восемь лет назад с итальянцами, четыре года назад с испанцами, а теперь и с немцами. Хотя Йоахим Лев, есть подозрение, предвидел возможные проблемы — не случайно же он год назад привез на Кубок конфедераций совершенно новую, молодую команду. Но на чемпионате не рискнул сделать ставку на тех ребят, хотя они прошлым летом убедительно доказали свое мастерство и право играть за «основную» бундестим. Вместо этого Лев доверился «старикам» — и стал очередной жертвой «проклятия КК»: ни один из обладателей Кубка конфедераций не избежал через год неудачи на ЧМ.

Германия_3 Болельщики сборной Германии после окончания матча между сборными Республики Корея и Германии Фото: REUTERS/John Sibley

Немощь немцев лишь раз — во втором тайме игры со Швецией — смог скрыть их знаменитый характер. Всё прочее время перед нами представали донельзя уставшие, неспособные на сверхусилие ветераны, рядом с которыми тщетно пытались проявить себя и завести других отдельные представители новой генерации. Потухшие, провалившиеся глаза Озила и Мюллера, Хедиры и Хуммельса прямо говорили, как тяжко им в очередной раз проходить путь до Кубка мира в битвах с более молодыми соперниками, знающими все их повадки. А что-либо изменить Лев уже не мог.

Кажется, впервые на нашей памяти немецкая машина дала сбой не в механизмах (после группового этапа на ЧМ она прежде не вылетала, но на EURO подобное случалось уже трижды — в 1984-м, 2000-м и 2004-м), а на уровне человеческого разума.

Последний подсчет

В остальном был день как день. Бразильцы в карнавальном режиме обнулили Сербию. Простоватая, но неопрокидываемая Швеция затоптала легковесных мексиканцев. Курьезный автогол швейцарского вратаря Зоммера (мяч после удара Руиса с пенальти попал в перекладину, отскочил ему в голову — и в ворота) позволил с достоинством покинуть чемпионат Коста-Рике. Ну а корейцы вообще летят домой триумфаторами.

Сегодня определится 16-й неудачник ЧМ (Тунис, Панама и Польша, как известно, уже за бортом). Его выявят параллельные матчи в группе Н: Япония сыграет с поляками, Сенегал — с Колумбией. Задача всенепременно выиграть стоит только перед колумбийцами. Их соперников и японцев устроят ничьи. Если же Япония проиграет, тогда ничья устроит и Колумбию. Расклад, в общем, несложный.

Германия_4 Игрок сборной Бельгии Маруан Феллайни (слева) во время тренировки в Калининграде перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Англии Фото: РИА Новости/Елена Руско

А на десерт — встреча теневых фаворитов чемпионата Бельгии и Англии. Удивительным образом обе выиграли по две стартовые встречи с совершенно разными результатами, но совершенно одинаковой суммой голов — 8:2. А значит, в случае ничьей победитель этой группы впервые в истории ЧМ будет определен по количеству желтых карточек. Пока у Бельгии незначительное преимущество — на один «горчичник» меньше. Но если в итоге окажется поровну, придется кидать жребий.

В любом случае это будет последний подсчет нашего чемпионата. В плей-офф, до которого остался всего-то один игровой день — сегодняшний, схема упростится: проигравший выбывает.

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