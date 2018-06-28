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Немецкие СМИ раскритиковали сборную Германии за вылет с чемпионата

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Немецкие СМИ с критикой обрушились на игроков национальной сборной после проигрыша в матче группового этапа против команды Южной Кореи, который лишил Германию права выхода в плей-офф мундиаля. Журналисты разных изданий заявили, что футболисты не заслужили лучшего результата.

Так, издание Bild вышло с заголовком на первой полосе «Без слов», а саму игру журналисты сравнили с кошмарным сном. В электронной версии газеты действия главного тренера команды Йоахима Льва названы «драматичной ошибкой».

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Газета Frankfurter Allgemeine назвала матч и вылет с ЧМ «гибелью Германии» и задалась вопросом — останется ли Лев главным тренером?

«Чемпионы мира не казались полностью удивленными. Игроки команды, которая потерпела самое тяжелое поражение в истории немецкого футбола, все же не выглядели так, будто они были опустошены. Такое ощущение, что они заранее знали, что не пройдут далеко на этом чемпионате мира после игр с мексиканцами и шведами», — отмечают авторы статьи в газете.

Газета Süddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Медленный крах», обвинив сборную медлительном футболе и не усмотрев в тренере вида удивления такому провалу. Причину фиаско издание нашло в игроках, которые покинули команду, и которым тренер не смог найти замену, пишет ТАСС.

«Мы не заслужили выхода в плей-офф из этой группы. Бессильной и беспомощной игрой против сборной Южной Кореи знаменуется неловкое завершение ранее блестящей восьмилетней эры», — пишет футбольное издание Kicker.

Матч третьего тура группового этапа между Германией и Южной Кореей состоялся 27 июня в Казани. Немцы уступили соперникам со счетом 0:2 и заняли четвертое место в группе F, набрав лишь 3 очка. Таким образом Германия впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф.

Тренер команды по окончанию встречи заявил, что берет на себя всю ответственность за провал сборной. Однако Лев заверил, что в Германии есть потенциальные молодые футболисты, а значит для национальной сборной не настали «темные времена».

«Такое случалось и с другими странами. Мы должны сделать правильные выводы и кое-что лучше», — сказал он.  

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