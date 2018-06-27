Йоахим Лев прокомментировал провал Германии на ЧМ-2018

Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев назвал абсолютным разочарованием тот факт, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

При этом он не думает, что для национальной команды наступили «темные времена». Лев напомнил, что сборная Германии на протяжении последних 10–12 лет была самой стабильной командой и регулярно оказывалась в четверке сильнейших, передает телеканал RT.

Тренер также указал, что в стране есть молодые футболисты с большим талантом и потенциалом расти дальше.

«Такое случалось и с другими странами. Мы должны сделать правильные выводы и кое-что лучше», — приводит слова Лева пресс-служба ФИФА.

Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть первый групповой этап чемпионата мира. В заключительном туре немцы сенсационно проиграли Южной Кореи и заняли последнее место в группе F. Путевки в плей-офф заработали команды Швеции и Мексики, занявшие первое и второе места соответственно.

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