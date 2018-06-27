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Йоахим Лев прокомментировал провал Германии на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев назвал абсолютным разочарованием тот факт, что сборная Германии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

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При этом он не думает, что для национальной команды наступили «темные времена». Лев напомнил, что сборная Германии на протяжении последних 10–12 лет была самой стабильной командой и регулярно оказывалась в четверке сильнейших, передает телеканал RT.

Тренер также указал, что в стране есть молодые футболисты с большим талантом и потенциалом расти дальше.

«Такое случалось и с другими странами. Мы должны сделать правильные выводы и кое-что лучше», — приводит слова Лева пресс-служба ФИФА.

Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть первый групповой этап чемпионата мира. В заключительном туре немцы сенсационно проиграли Южной Кореи и заняли последнее место в группе F. Путевки в плей-офф заработали команды Швеции и Мексики, занявшие первое и второе места соответственно.

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