«Симпсоны» предсказали исход финального матча ЧМ-2018

Поклонники американского сериала «Симпсоны» нашли серию, которая посвящена чемпионату мира по футболу. В финале мундиаля встречаются сборные Мексики и Португалии. Об этом пишет журнал New Musical Express (NME).

Чемпионат, в котором «определится лучшая команда раз и навсегда», проходит в родном городе семейства Симпсонов Спрингфилде. И в финале команды Португалии и Мексики встречаются в пятой серии девятого сезона (1993—1994 годы). Следует отметить, что обе команды считаются сильными на ЧМ-2018, поэтому пользователи отмечают, что такой исход чемпионата вполне вероятен, сообщает телеканал «Звезда».

Сборная Мексики пока лидирует у себя в группе. 27 июня команда играет со Швецией на стадионе «Екатеринбург Арена». В настоящее время счет 0:1 в пользу Швеции.

Португалия вышла в плей-офф с первого места в группе. Команда сыграет с Уругваем в субботу, 30 июня.