Парламент Египта выяснит причины провала сборной на ЧМ-2018 по футболу

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта выяснит причины провала национальной футбольной сборной на чемпионате мира по футболу. Расследование начнется на следующей неделе.

Член комитета Радван аз-Заяти пояснил, что расследование коснется всех административных и технических вопросов, а также событий внутри национальной команды, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что расследование будет внутренним. После его окончания комитет опубликует результаты.

Сборная Египта неудачно выступила на чемпионате мира по футболу, проиграв все три матча в группе — Уругваю (1:0), России (3:1) и Саудовской Аравии (2:1). Команда не набрала ни одного очка, заняв в группе последнее место.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter