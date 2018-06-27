Прямой эфир
Сюжет:

Парламент Египта выяснит причины провала сборной на ЧМ-2018 по футболу

0
Фото: REUTERS/Darren Staples
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта выяснит причины провала национальной футбольной сборной на чемпионате мира по футболу. Расследование начнется на следующей неделе.

Член комитета Радван аз-Заяти пояснил, что расследование коснется всех административных и технических вопросов, а также событий внутри национальной команды, сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что расследование будет внутренним. После его окончания комитет опубликует результаты.

Сборная Египта неудачно выступила на чемпионате мира по футболу, проиграв все три матча в группе — Уругваю (1:0), России (3:1) и Саудовской Аравии (2:1). Команда не набрала ни одного очка, заняв в группе последнее место.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ составили рейтинг худших футболистов ЧМ-2018
Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018‍

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017