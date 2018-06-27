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Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018‍

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Легендарный футболист Диего Марадона, которому стало плохо после матча между сборными Аргентины и Нигерии на чемпионате мира, рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и госпитализация ему не потребовалась.

«В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

Он добавил, что просто не мог уйти в сложившейся ситуации, а также поблагодарил всех за поддержку. 

Встреча команд двух стран прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины. В конце матча Марадона не смог сдержать эмоций и показал средние пальцы двух рук.

После этого футболиста под руки сопроводили с трибун для медосмотра. Сообщалось, что причиной его плохого самочувствия стало повышение артериального давления и стенокардия.

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