Марадона объяснил причины плохого самочувствия во время матча ЧМ-2018‍

Легендарный футболист Диего Марадона, которому стало плохо после матча между сборными Аргентины и Нигерии на чемпионате мира, рассказал о своем самочувствии. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и госпитализация ему не потребовалась.

«В перерыве игры против Нигерии моя шея сильно болела, и я потерял сознание. Врач рекомендовал мне вернуться домой после первого тайма, но я решил остаться», — написал Марадона на своей странице в Instagram.

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) 26 Июн 2018 в 7:20 PDT

Он добавил, что просто не мог уйти в сложившейся ситуации, а также поблагодарил всех за поддержку.

Встреча команд двух стран прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины. В конце матча Марадона не смог сдержать эмоций и показал средние пальцы двух рук.

После этого футболиста под руки сопроводили с трибун для медосмотра. Сообщалось, что причиной его плохого самочувствия стало повышение артериального давления и стенокардия.