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Марадона прилетел в Москву после госпитализации в Петербурге

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Фото: TASS/ZUMA/Debajyoti Chakraborty
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Самочувствие ранее госпитализированного экс-тренера сборной Аргентины Диего Марадоны улучшилось, звезда мирового футбола уже приехал в Москву из Санкт-Петербурга, где ранее 26 июня состоялся матч между аргентинцами и нигерийцами в рамках чемпионата мира по футболу.

По данным портала Ole, 57-летний футболист хорошо перенес полет и приземлился в Москве «без серьезных проблем». Во время путешествия он был в хорошем расположении духа, смог перекусить «чем-то вкусненьким» и чувствует себя «на десять из десяти».

Марадона почувствовал себя плохо после матча сборных Аргентины и Нигерии. Футболиста под руки сопроводили с трибун для медосмотра, после чего госпитализировали. Причиной плохого самочувствия стало повышение артериального давления и стенокардия. 

Позднее стало известно, что состояние спортсмена нормализовалось.

Во время матча экс-тренер аргентинцев не смог сдержать эмоций от победы любимой команды. Благодаря голам Лионеля Месси (14-я минута) и Маркоса Рохо (86), команда обыграла сборную Нигерии со счетом 2:1. В конце игры Марадона показал средние пальцы двух рук. Встреча состоялась 26 июня в Санкт-Петербурге.  

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