Марадона госпитализирован после матча Аргентина–Нигерия в Петербурге

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован после матча команд Аргентины и Нигерии, состоявшегося в рамках чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщает Independent, 57-летнего бывшего тренера национальной сборной сопроводили с трибуны в одно из помещений стадиона, где он рухнул на стул.

После медицинского осмотра звезду футбола доставили в местную больницу.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, врачи диагностировали у Марадоны повышение артериального давления и хрипы в области сердца.

Встреча прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины. В команде победителей голы забили Лионель Месси (14-я минута) и Марком Рохо (86). У нигерийцев отличился Виктор Мозес (51).

На победу любимой команды Марадона отреагировал очень эмоционально.