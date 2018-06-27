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Марадона госпитализирован после матча Аргентина–Нигерия в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Бывший аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован после матча команд Аргентины и Нигерии, состоявшегося в рамках чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщает Independent, 57-летнего бывшего тренера национальной сборной сопроводили с трибуны в одно из помещений стадиона, где он рухнул на стул.

После медицинского осмотра звезду футбола доставили в местную больницу.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, врачи диагностировали у Марадоны повышение артериального давления и хрипы в области сердца.

Встреча прошла 26 июня в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Аргентины. В команде победителей голы забили Лионель Месси (14-я минута) и Марком Рохо (86). У нигерийцев отличился Виктор Мозес (51).

На победу любимой команды Марадона отреагировал очень эмоционально.

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