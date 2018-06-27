Стало известно о состоянии госпитализированного Марадоны

Экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона, госпитализированный ранее после матча национальной сборной с командой Нигерии, чувствует себя лучше.

О состоянии легенды футбола рассказал журналист Даниэль Аркуччи.

«Мне сообщили, что Диего в порядке. Давление понизилось, его стабилизировали», — написал Аркуччи в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что после матча Аргентина–Нигерия, состоявшегося в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата мира по футболу, Марадона почувствовал себя плохо. Под руки его вывели с трибун в одно из помещений стадиона для медосмотра. Сразу после этого экс-тренера доставили в местную больницу.

Известно, что причиной плохого самочувствия стало повышение артериального давления, а также хрипы в области сердца.

Встреча между двумя сборными завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. В команде победителей голы забили Лионель Месси (14-я минута) и Марком Рохо (86). У нигерийцев отличился Виктор Мозес (51).

На победу любимой команды Марадона отреагировал очень бурно.