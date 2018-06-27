Самедов назвал проигрыш от Уругвая «наказанием за ошибки»

25 июня сборная России потерпела поражение в завершающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу — встреча с уругвайцами завершилась со счетом 0:3. Команда занимает второе место в группе А и за счет двух побед над сборной Саудовской Аравией (5:0) и Египта (3:1) выходит в плей-офф мундиаля, впервые за 32 года.

После игры футболист сборной России Александр Самедов в интервью «Известиям» поделился эмоциями от выхода из группы и рассказал о тонкостях прошедшего матча.

На вопрос, чувствовался ли другой уровень соперника по сравнению с Саудовской Аравией и Египтом, спортсмен признался, что по итогам проведенного матча у него появилась уверенность, что сборная России может «играть абсолютно с любой командой».

«Просто Уругвай наказал нас за ошибки <…> Уругвай заставил нас совершить эти ошибки. Честь и хвала им за это. Но этот матч показал, что нельзя так ошибаться в играх против команд такого уровня», — добавил он.

Также полузащитник признался, что удаление Игоря Смольникова в ходе первого тайма «значительно поменяло всю ситуацию», но команда не бросила играть и пыталась навязать сопернику борьбу.

В рамках 1/8 финала Россия сыграет с Испанией, встреча состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники». Самедов оценил предстоящий матч.

«Мы как-то изначально старались не выбирать себе соперников. Понимали, что Португалия и Испания — разные по стилю команды, но даже не просчитывали, кто из них нам удобней. <…> Тем более с обеими сборными мы уже недавно встречались — с Португалией на Кубке конфедераций (0:1), с Испанией — в контрольном матче (3:3). В целом понимаем, в какой футбол играют эти команды», — заключил футболист.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Уругвай нас немножко приземлил»