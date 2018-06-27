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Сборная Германии сенсационно покидает ЧМ-2018 по футболу

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Сборная Германии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Подопечные Йоахима Лева заняли третье место в группе F.

В заключительном туре немецкие футболисты проиграли сборной Южной Кореи со счетом 2:0. Мячи в добавленное время забивали Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин. В параллельном матче шведы разгромили мексиканцев (3:0).

Таким образом, шведы заняли первое место в группе, опередив мексиканцев по дополнительным показателям.

В 1/8 финала шведы и мексиканцы встретятся со второй и первой командами группы Е соответственно. На путевки в плей-офф здесь претендуют Бразилия, Швейцария и Сербия.

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