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Булыкин объяснил поражение сборной Германии в матче ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Сборная Германии по футболу уступила команде Южной Кореи в решающем матче группового этапа чемпионата мира – 2018 и теперь отправляется домой, где, скорее всего, ее ждут серьезные перестановки, считает бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Команда Лева (Йоахим Лев, главный тренер. — iz.ru) едет домой с последнего места в группе. Конечно, это позор для них. Думаю, сейчас тренер уйдет в отставку, начнется перестройка», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По мнению футболиста, одна из причин провала немцев кроется в области психологии, в том, как игроки настраивались на матч. Булыкин считает, что после победы над шведами сборная Германии слишком «вальяжно» подошла к встрече с корейцами, недооценив соперника.

27 июня действующий чемпион мира команда ФРГ уступила Южной Корее в заключительном матче группы F со счетом 0:2. Не сумев пробиться в плей-офф, немцы покидают мундиаль впервые за 80 лет. Корейцы, для которых эта победа стала первой и единственной, также выбыли из турнира. Борьбу за кубок мира продолжат их соперники по группе — сборные Швеции и Мексики.

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