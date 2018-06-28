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Кадыров пригласил Салаха в горы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Египетский футболист Мохаммед Салах принял приглашение отдохнуть на горных курортах Чечни. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Отвечая на вопрос, за какие сборные, кроме российской, он болеет, Кадыров отметил, что не является фанатом иностранных команд, однако ему нравится то, как играют отдельные зарубежные футболисты.

«Мне нравится, как играет Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь», — отметил чеченский лидер.

Также он рассказал, что пригласил египетского футболиста посетить горы.

«Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — сообщил Кадыров.

Ранее глава Чеченской Республики подписал указ о присвоении 26-летнему форварду английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звания почетного гражданина Чечни.

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