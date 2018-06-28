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Сборные ЧМ-2018 поставили рекорд по количеству автоголов

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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На групповом этапе чемпионата мира по футболу установлен рекорд по количеству автоголов, информируют «РИА Новости». Уже 8 футболистов забивали голы в ворота своих сборных, среди них игроки Марокко, Австралии, Нигерии, Польши, Египта, России, Мексики и Швейцарии.

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До ЧМ-2018 рекорд был поставлен на чемпионате мира во Франции в 1998 году, когда футболисты забили шесть автоголов.

В плей-офф футбольного турнира уже вышли 12 сборных: Бразилии, Мексики, Швейцарии, Швеции, России, Испании, Франции, Аргентины, Хорватии, Дании, Уругвая и Португалии.

Еще две пары определятся 28 июня. Заключительные матчи группового этапа пройдут в группах G и H. Гарантировали себе участие в 1/8 финала сборные Англии и Бельгии. За две последние путевки в плей-офф поборются Япония, Сенегал и Колумбия.

Россия принимает чемпионат мира по футболу с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны.

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