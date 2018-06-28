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Бэкхем прилетел в Калининград поддержать сборную Англию в матче ЧМ-2018

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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем прилетел в Калининград на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между англичанами и бельгийцами, который состоится в четверг, 28 июня. Об этом сообщили региональные власти.

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Как рассказали в краевом правительстве, именитый футболист со своей супругой — дизайнером Викторией Бэкхем поселились в отеле «Рэдиссон» в центре Калининграда. Визит четы носит неофициальный характер, сообщает «РИА Новости».

Сборная Англии 24 июня одержала убедительную победу над командой Панамы в матче, проходившем в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась со счетом 6:1. При этом пять мячей было забито в ворота панамцев в первом тайме, что стало рекордом для англичан за всю историю чемпионатов мира и Европы.

Сборная Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года выступает в группе G. В матче против Туниса 18 июня англичане одержали победу со счетом 2:1.

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня и завершится 15 июля. Турнир проходит в 11 городах страны. 

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