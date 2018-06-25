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Английский футболист пообещал болельщику оплатить татуировку

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Футболист сборной Англии Кайл Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды. Так игрок ответил со своего аккаунта в Twitter пользователю, который написал, что сделает наколку с изображением защитника сборной Англии Джона Стоунза, если тот забьет гол за национальную команду.

24 июня британские футболисты разгромили сборную Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу. Стоунз впервые отметился голом за национальную команду, забив в ворота панамцев первый гол.

В заключительной игре группового этапа 28 июня Англия сыграет с Бельгией на «Стадионе Калининград».

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