Английский футболист пообещал болельщику оплатить татуировку

Футболист сборной Англии Кайл Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды. Так игрок ответил со своего аккаунта в Twitter пользователю, который написал, что сделает наколку с изображением защитника сборной Англии Джона Стоунза, если тот забьет гол за национальную команду.

24 июня британские футболисты разгромили сборную Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу. Стоунз впервые отметился голом за национальную команду, забив в ворота панамцев первый гол.

В заключительной игре группового этапа 28 июня Англия сыграет с Бельгией на «Стадионе Калининград».