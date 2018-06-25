Английский футболист пообещал болельщику оплатить татуировку
Футболист сборной Англии Кайл Уокер пообещал оплатить татуировку болельщику команды. Так игрок ответил со своего аккаунта в Twitter пользователю, который написал, что сделает наколку с изображением защитника сборной Англии Джона Стоунза, если тот забьет гол за национальную команду.
I’ll pay https://t.co/tAWAe2TNoI— Kyle Walker (@kylewalker2) 24 июня 2018 г.
24 июня британские футболисты разгромили сборную Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу. Стоунз впервые отметился голом за национальную команду, забив в ворота панамцев первый гол.
В заключительной игре группового этапа 28 июня Англия сыграет с Бельгией на «Стадионе Калининград».