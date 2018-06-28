Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

В третьем туре группового этапа, прошедшем в Казани сборная Германии уступила команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняла четвертое место в группе F, лишившись права на выход в плей-офф ЧМ-2018.

«Я беру ответственность на себя… Мы рисковали, я бросил все, чтобы играть на победу. Но мы открыли двери в обороне. Можно было ожидать, что так произойдет. Корея играла мощно», – цитирует «Спорт-Экспресс» тренера команды Германии Йоахима Льва.

Таким образом, действующие чемпионы мира впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап.

Впрочем, их соперники – сборная Южной Кореи тоже не сможет выйти из подгруппы, в 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики.