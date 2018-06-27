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Определились еще две пары 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Стали известны еще две пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

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Сборная Бразилии в заключительном матче одержала уверенную победу над сербами со счетом 2:0 и заняла первое место в группе E. Вторая путевка в плей-офф досталась сборной Швейцарии, сыгравшей в третьем матче вничью с Коста-Рикой (2:2).

Таким образом, в 1/8 финала швейцарцы сразятся с победителем группы F — сборной Швеции. Встреча пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге. В свою очередь, бразильцы поборются за путевку в четвертьфинал мирового первенства с мексиканцами. Матч пройдет 2 июля в Самаре.

Также в 1/8 финала сборная России сыграет с Испанией, Франция — с Аргентиной, Хорватия — с Данией, Уругвай — с Португалией.

Еще две пары определятся в четверг, 28 июня. Заключительные матчи пройдут в группах G и H. Гарантировали себе участие в 1/8 финала сборные Англии и Бельгии. За две последние путевки в плей-офф поборются Япония, Сенегал и Колумбия.

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