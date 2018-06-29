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Наш паровоз

Фильмы выходного дня: мрачные мексиканцы и отважные железнодорожники
Фото: Capella Film
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Наш паровоз
2018-06-28 12:45:59">
2018-06-28 12:45:59
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На этой неделе в прокате кино на любой вкус: есть и кровавый боевик, есть и фильм-катастрофа с романтическим уклоном, есть и детская картина. Да о чем говорить: наблюдается даже такая экзотика, как комедия о сексуально озабоченных пенсионерках. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Во власти стихии»

Юбка-брюки
Как и почему популярные киногерои меняют пол

Похоже, что талантливой и очень харизматичной актрисе Шейлин Вудли просто захотелось сняться в роли сильной женщины. Ну, как сильной? Силу воли, конечно, покамест не способен измерить ни один прибор, но в кадре это обычно иллюстрируется порванной одеждой, расцарапанными щеками и неизменной гримасой боли на лице. Ее героине пришлось пережить страшное — крупнейшую океанскую бурю и крушение романтических грез.

Режиссер: Бальтасар Кормакур

В ролях: Шейлин Вудли, Сэм Клафлин, Грэйс Палмер, Джеффри Томас, Тэми Эшкрафт, Элизабет Хоторн, Зак Бересфорд, Луна Кэмпбелл, Сиале Тунока

Не забыть героев
В военной драме «Прощаться не будем» рассказали об обороне Твери

«Убийца 2. Против всех»

Бенисио Дель Торо возвращается в образе молчаливого мрачного мексиканца Алехандро. Первая часть, снятая Дени Вильнёвом, вошла во все списки лучших фильмов 2015 года; ожидает ли такая судьба продолжение — пока сказать трудно. Но, по крайней мере, нам наконец-то расскажут о прошлом Алехандро — и причинах его невообразимой жестокости к наркоторговцам.

 Режиссер: Стефано Соллима

В ролях: Бенисио Дель Торо, Джош Бролин, Изабела Монер, Джеффри Донован, Кэтрин Кинер, Мануэль Рульфо, Мэттью Модайн, Шей Уигэм, Элиас Гарза

Сиквелы пришли первыми
«Суперсемейка» триумфально вернулась на экраны спустя почти 15 лет

«Книжный клуб»

Что может быть пошлее романа «Пятьдесят оттенков серого»? Только его обсуждение в обществе высокодуховных дам околопенсионного возраста. В самом деле это не столько смешно, сколько безвкусно. Однако и назидательно: зрелище в очередной раз напоминает, что выбор (хотя бы и круга чтения) — это прежде всего ответственность.

Режиссер: Билл Холдерман

В ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген, Энди Гарсиа, Крэйг Т. Нельсон, Дон Джонсон, Алисия Сильверстоун, Ричард Дрейфус 

Охотницы за бриллиантами
В фильме «Восемь подруг Оушена» героиня Сандры Буллок похищает колье стоимостью $150 млн

«Джим Пуговка и машинист Лукас»

Экранизация детской сказки Михаэля Энде, создателя известной и у нас «Бесконечной истории». В отличие от «Истории», тут обошлось без особых нравственных исканий; в остальном всё примерно так же: принцесса, которую надо спасти, дракон, с которым надо подружиться, разве что вместо коня-огня главный герой путешествует на паровозе повышенной проходимости. Милое и доброе кино для просмотра всей семьей.

Режиссер: Деннис Ганзель

В ролях: Хеннинг Баум, Энди Чунг, Тадаси Эндо, Аннета Фрир, Томас Фритш, Михаэль Хербиг

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