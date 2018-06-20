Не забыть героев

В российский прокат выходит военный детектив «Прощаться не будем» Павла Дроздова, рассказывающей об одном из эпизодов битвы за Москву — обороне Калинина (ныне и исторически — город Тверь). Фильм собрал впечатляющий каст. Андрей Мерзликин вновь надел шинель и впервые после второго «Бумера» встретился в кадре с Сергеем Горобченко. Юрий Кузнецов сыграл священника, Егор Бероев — чекиста, а Андрей Смоляков — Ивана Конева, командующего Калининским фронтом и будущего маршала. Продюсером выступил Алексей Петрухин, известный по фильмам «Вий» и «Училка». Релиз приурочен к 22 июня — Дню памяти и скорби.

Поздняя осень 1941 года. Немцы всё ближе подступают к Москве, и на пути этой лавины стоит обреченный Калинин. Со дня на день враг будет уже здесь, поэтому улицы практически опустели. Кого эвакуировали, кто сам сбежал в панике. Страх проник на самый верх. В городе действует диверсионная группа, уничтожающая инфраструктурные объекты, и ей явно попустительствует кто-то из комсостава гарнизона. Под подозрением все — от начальника городского УНКВД до коменданта. Если не вычислить предателя в ближайшие несколько дней, неприятель беспрепятственно займет Калинин и двинется прямиком на столицу.

«Прощаться не будем» — это, конечно, не кино, а телероман, чудом ужатый в скромные по меркам жанра два часа. Его истинную природу выдает и сырая картинка, и растерянный монтаж, и наивность многих перипетий. А также количество этих сюжетных линий. Прежде всего действие подгоняет шпионская интрига, однако детектив постоянно прерывает что-то еще. То мелодрама про любовный треугольник, то роман воспитания, то еще одна мелодрама, но уже про сложный выбор между долгом и семьей. И каждая из линий равноценна другой, второстепенных ролей тут нет. Отсюда и такая концентрация народных и заслуженных. Кто-то, как Андрей Чадов, эффектно появится и вовсе лишь в одном эпизоде.

При этом, как и любой телероман, фильм оперирует скорее типажами, чем характерами. Про каждого из персонажей понятно почти всё с первых кадров. Ясно, кто и как себя дальше поведет и почему. Вот этот точно злодей, а тот — ну явно же герой. Кто предатель, в общем, становится очевидно совсем скоро, но это и не страшно. Детектив здесь скорее повод, прелюдия к финальной атаке. В окопах встретятся все герои, старый вояка-чеченец и русский священник, дезертир и чекист, хрупкая блондинка-кадровик и интеллигентный еврей-астматик... Серая полоска вермахта на снежном горизонте уравняет всех и сплотит.

Новшеств тут ровно два. Во-первых, оборона Калинина ранее никогда еще не ложилась в основу целого фильма. Это во многом заслуга режиссера и главного двигателя проекта Павла Дроздова, который сам родом из Твери и с детства слышал рассказы о войне. Ну а во-вторых — фильм гораздо подробнее, чем принято, раскрывает тему коллаборационизма.

О тех, кто в годы войны пошел на сделку с врагом, масскульт говорит мало («Свои» Дмитрия Месхиева — одно из немногих исключений). Напротив, «Прощаться не будем» не только показывает нам целую галерею предателей, но и пытается раскрыть мотивы, двигавшие этими людьми. У кого это, понятно, страх, у кого — чувство мести за репрессированную семью, у кого — обида за притеснения церкви. И именно благодаря этим деталям подвиг солдат, все-таки оставшихся защищать город, получает подобающий масштаб. Героем быть сложно — это тоже не стоит забывать.