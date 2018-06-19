Прямой эфир

В Париже прошел показ фильма Хабенского «Собибор»

0
Фото: Патриот Продакшнс
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Российском духовно-культурном центре в Париже состоялся показ фильма Константина Хабенского «Собибор» о побеге узников из одноименного нацистского концлагеря в годы Второй мировой войны.

«Фильм очень важен для нас всех, потому что сегодня буквально в сотнях километров от этого страшного места, где располагался Собибор, опять восхваляют нацистов, опять разжигается звериный антисемитизм», — отметил посол России во Франции Алексей Мешков. Он отметил большую значимость картины для воспитания молодых поколений.

Ранее «Собибор» уже показали в Европарламенте, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также на всемирном кинорынке в рамках международного Каннского кинофестиваля.

Фильм основан на реальных событиях. Картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в лагере смерти на территории Польши. Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. Фашисты убили здесь порядка 170 тыс. евреев из Польши и других стран Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор защитит «Собибор» и «Такси-5» от интернет-пиратов
Премьера исторической драмы «Собибор» с успехом прошла в Индии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017