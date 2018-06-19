В Париже прошел показ фильма Хабенского «Собибор»

В Российском духовно-культурном центре в Париже состоялся показ фильма Константина Хабенского «Собибор» о побеге узников из одноименного нацистского концлагеря в годы Второй мировой войны.

«Фильм очень важен для нас всех, потому что сегодня буквально в сотнях километров от этого страшного места, где располагался Собибор, опять восхваляют нацистов, опять разжигается звериный антисемитизм», — отметил посол России во Франции Алексей Мешков. Он отметил большую значимость картины для воспитания молодых поколений.

Ранее «Собибор» уже показали в Европарламенте, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также на всемирном кинорынке в рамках международного Каннского кинофестиваля.

Фильм основан на реальных событиях. Картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в лагере смерти на территории Польши. Собибор функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. Фашисты убили здесь порядка 170 тыс. евреев из Польши и других стран Европы.