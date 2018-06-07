Картину Хабенского «Собибор» показали в Европарламенте

В Европарламенте прошел показ фильма Константина Хабенского «Собибор». Организатором мероприятия выступил депутат от Латвии Мирослав Митрофанов.

«Провести этот показ было не так сложно, так как в организации подобных мероприятий Европарламент идет навстречу, поскольку это событие имеет общественное значение», — рассказал автор инициативы, отметив при этом сложность технической организации.

По словам Митрофанова, фильм рассказывает о судьбах обреченных на гибель людей, которые «смогли организоваться, преодолеть себя и свои страхи и разгромить врага».

Фильм «Собибор» основан на реальных событиях. Картина повествует о подвиге советского офицера Александра Печерского и восстании в концлагере Собибор. Лагерь смерти на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. За это время фашисты убили порядка 170 тыс. евреев из Польши и других стран Европы.