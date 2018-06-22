Голые и смешные

На этой неделе в прокат вышли и боевики, и комедии, и хорроры, но все их объединяет этакий смутный феминизм: если мужчины в них попадают в дурацкие ситуации и пляшут голышом, то представительницы слабого пола планируют дерзкие ограбления и одолевают лесных монстров. О том, на какие фильмы непременно стоит сходить в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«8 подруг Оушена»

С Нью-Йорком в кино чего только не происходило: и нападения инопланетян, и стихийные бедствия, а ограбления там вообще обычная будничная реальность. Даже грабители в юбках не удивляют — так, приятное дополнение. Однако мы такой тенденции на «феминизацию» кино можем лишь порадоваться — пусть они там грабят себе в удовольствие, лишь бы актрисы красивые были. 17 лет назад Дэнни Оушен в исполнении Джорджа Клуни собрал 11 друзей, чтобы ограбить банк; теперь зачинщиком становится его сестра Дэбби (Сандра Буллок). Притязания, впрочем, тоже очень уж женские: украсть бриллиантовое колье.

Режиссер: Гэри Росс

В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Сара Полсон, Аквафина, Рианна, Хелена Бонем Картер, Гриффин Данн, Дирдри Гудвин

«Сага о чудовище. Сумерки»

Всё чаще и чаще прилагательное «чудовищный» мы адресуем фильмам не за их жанровую специфику, а за качество и откровенно слабое содержание. Они пугают, а мы смеемся. Ужастик про одичавшую в лесу маленькую Анну, научившуюся чувствовать таинственных существ, конечно, не блещет новаторством или оригинальностью сюжета. Но, наверное, и требования к таким картинам иные: аттракционов мало не бывает.

Режиссер: Фридрих Боэм

В ролях: Лив Тайлер, Бел Паули, Брэд Дуриф, Джеймс ЛеГрос, Трой Раптэш, Майк Фейст, Коллин Келли-Сорделет, Брайан Донахью

«Хот-дог»

Комедийные боевики обычно нравятся публике; вряд ли станет исключением и этот. Пара немецких полицейских (этакие швабские Жеглов и Шарапов в исполнении тамошних суперзвезд Тиля Швайгера и Маттиаса Швайгхефера) спасают похищенную дочь президента одной маленькой, но гордой восточноевропейской страны, бывшей республики СССР, при этом неистово шутят и попадают в нелепо-героические ситуации.

Режиссер: Торстен Кюнстлер

В ролях: Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхёфер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер

«Ночная смена»

Марюс Вайсберг, видимо, окончательно сосредоточил свое внимание на пикантных темах, способных рассмешить очень застенчивых, неуверенных в себе людей. Глава семьи, добытчик, отец, муж и просто честный налогоплательщик идет работать в стриптиз! Это хотя бы понятно. Это не в бабушку переодеться, скрываясь от аферистов. Авторская задумка. Режиссерское видение. Но зачем устраивать этот режиссерский стриптиз публично?

Режиссер: Марюс Вайсберг

В ролях: Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина, Сергей Глушко, Эмин Агаларов, Наталья Бочкарева