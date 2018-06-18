Сиквелы пришли первыми

Сиквелы голливудских франшиз в минувший уикенд захватили российский прокат. Первое место уверенно занял мультфильм «Суперсемейка 2» — продолжение популярного хита 2004 года. По данным ЕАИС, релиз заработал 295 млн рублей. Лидер прошлой недели «Мир Юрского периода 2» занял вторую строчку с результатом в 149 млн. Всего блокбастер с Крисом Праттом и древними ящерами записал на свой счет 842 млн. Третьей стала комедия «Красотка на всю голову» с Эми Шумер в главной роли. Ее результат — 26 млн за этот уикенд и 101 млн за две недели.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, прошедший уикенд хоть и не стал самым сильным, но вполне оправдал ожидания индустрии.

— Лучшей новинкой стала анимационная лента «Суперсемейка 2», которая смело может рассчитывать на звание еще одного шедевра Disney/Pixar, — отметила киноэксперт. — Фильму удалось обойти по сборам предыдущие сиквелы студии «В поисках Дори» и «Университет монстров», а также выходивший в прошлом году мультфильм «Тайна Коко».

Для российских новинок это уикенд был не самым результативным. Фильм ужасов «Фото на память» не смог привлечь широкую аудиторию, хотя и собрал больше, чем его зарубежный конкурент «Реинкарнация» в прошлый уикенд, — 17 млн рублей. Этого хватило для четвертого места. Почти столько же заработала и биографическая драма «Эскобар» с Пенелопой Круз и Хавьером Бардемом — ее сборы всего на 100 с небольшим тысяч меньше. «Лето» Кирилла Серебренникова о дружбе и соперничестве Виктора Цоя и Майка Науменко прибавило еще 12 млн и пришло шестым. Теперь его общая касса составила 57 млн рублей.

— Уже на этой неделе на экраны выйдет новый летний блокбастер — «8 подруг Оушена», который поборется за лидерство с «Суперсемейкой», — считает Ольга Зинякова. — У новинки звездный состав в лице Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй и многих других известных актрис, а также привлекательная для женской аудитории тематика.

Среди других релизов уикенда — фантастический фильм ужасов с Лив Тайлер «Сага о чудовище. Сумерки», норвежский триллер «Фобия» и немецкая экшн-комедия с Тилем Швайгером «Хот-дог». В прокат выйдут две российские ленты: новая комедия Марюса Вайсберга «Ночная смена» с Павлом Деревянко и военная драма «Прощаться не будем» с Андреем Мерзликиным. Поклонников искусства и путешествий ждут визуально впечатляющие документальные картины «Горы» (закадровый текст читает Михаил Кожухов) и «Ван Гог. Золото и лазурь».