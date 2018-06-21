Охотницы за бриллиантами

В прокат выходит фильм Гэри Росса «Восемь подруг Оушена». Режиссер известен такими остросюжетными картинами, как «Голодные игры» и «Фаворит», собравшими отличный бокс-офис. Поэтому вполне логично, что, когда потребовалось снять фильм про женскую версию команды лихих грабителей, выбор студии пал на него.

В свое время криминальная комедия «Одиннадцать друзей Оушена» (ремейк фильма 1960 года) перевернула жанр и стала примером для многочисленных повторов. Как это всегда и бывает с успешными картинами, создатели выпустили сиквелы, и все они оправдали себя в прокате. Очередное продолжение было неизбежным, но уже с учетом изменившихся приоритетов киноиндустрии. Всех мужских персонажей заменили женскими, так же как пару лет назад в «Охотницах за привидениями».

Дэбби Оушен (Сандра Буллок), родная сестра знаменитого авантюриста Дэнни Оушена, выходит из тюрьмы, где провела пять лет. Достаточно времени, чтобы составить план гениального ограбления. Здесь создатели картины нашли роскошный ход: разумеется, девушки должны похищать не деньги и не золото, оставив налеты на банки и казино мужчинам, а спланировать филигранную, изящную, хитроумную кражу бриллиантового колье стоимостью $150 млн.

Когда-то драгоценность принадлежала Лиз Тейлор, а теперь заперта в подземном хранилище с бронированными стенами и потолком. Наверняка Оушен с друзьями собрали бы армию грабителей с автоматами, взяли бы крепость штурмом, но сестра поступила коварней — колье ей, можно сказать, принесли на блюдечке с голубой каемочкой. А она просто соизволила аккуратно его забрать.

Красавицы и драгоценности — классика криминального жанра. Тем более когда в кадре находятся такие признанные эталоны глянца, как Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и Энн Хэтэуэй. Не говоря уже об остальной команде подруг, эклектичный состав которой стал прекрасной возможностью создать для каждой неповторимый стиль в соответствии с характером.

Дэбби Оушен предпочитает классику либо вечерние туалеты, ее лучшая подруга Лу (Кейт Бланшетт) выбирает одежду в ультрасовременном стиле и бижутерию, а холодная кинозвезда Дафна (Энн Хэтэуэй) носит платья, подчеркивающие ее роскошные плечи и лебединую шею.

Резкий контраст с тремя леди из высшего общества составляют хакерша-американка в дредах (Рианна), воровка в стиле унисекс (Аквафина) и взбалмошная модельерша в безумных нарядах (Хелена Бонэм Картер).

Объединяет этих разных по возрасту, вкусам и положению в обществе женщин не только отчаянное финансовое положение и грозящая всем за долги тюрьма, но и банальное желание найти подруг. Дафна так и признается, что пошла на участие в грабеже не столько ради наживы, сколько ради возможности дружеского общения. Вот до чего одиночество способно довести женщин.

Дуэт предводительниц банды — блондинки Лу и брюнетки Дебби, обводящих вокруг пальца телохранителей, полицию, детективов и вообще всех, кого можно, — конечно, калька дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но копия настолько хороша, что выглядит не хуже оригинала. Причем, как и многим современным женщинам, подругам мужчины не очень-то нужны — они сами прекрасно справляются.

Когда Дэбби передают привет от брата (Оушен — Джордж Клуни в фильме не появится, не считая надписи на могильной плите и фотографии на комоде), ей говорят, что план приведет к провалу. Дэбби отвечает, что советов не спрашивала — она верит в себя и свою подругу Лу. Когда Дэбби предлагают взять в команду мужчину, она отвечает категорическим отказом — во-первых, он ей не нравится, во-вторых, мужчинам она не доверяет.

Так что главное здесь не блестящее ограбление, а месседж прекрасной половине зрителей — женская дружба еще как возможна. Главное — выбрать правильных подруг.