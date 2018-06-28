Пенс не стал комментировать идею возврата России в «большую семерку»

Вице-президент США Майк Пенс отказался отвечать на вопрос журналиста, следует ли России разрешить вернуться в «большую семерку».

«Какое бы мнение у меня ни было, я предпочел бы поделиться им с президентом [США Дональдом Трампом. — Ред.]», — приводит Bloomberg cлова вице-президента.

В свою очередь Трамп полагает, что Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения Минских соглашений, заявил 27 июня госсекретарь США Майк Помпео.

Также 27 июня советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что присоединение России к «большой семерке» может стать одной из возможных тем переговоров президента России Владимира Путина и Трампа.

27 июня была достигнута договоренность о месте и времени встречи двух президентов, подробности объявят сегодня.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости возвращения к формату «большой восьмерки», в том числе на июньском саммите G7. По его мнению, «лучше, чтобы Россия находилась в объединении мировых держав, а не вне».

После присоединения Крыма к России в 2014 году западные страны отказались участвовать в работе G8, куда входила Россия. Они вернулись к формату G7 без участия Москвы (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония).