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Пенс не стал комментировать идею возврата России в «большую семерку»

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Фото: TASS/Michael Brochstein
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Вице-президент США Майк Пенс отказался отвечать на вопрос журналиста, следует ли России разрешить вернуться в «большую семерку».

«Какое бы мнение у меня ни было, я предпочел бы поделиться им с президентом [США Дональдом Трампом. — Ред.]», — приводит Bloomberg cлова вице-президента. 

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В свою очередь Трамп полагает, что Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения Минских соглашений, заявил 27 июня госсекретарь США Майк Помпео.

Также 27 июня советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что присоединение России к «большой семерке» может стать одной из возможных тем переговоров президента России Владимира Путина и Трампа.

27 июня была достигнута договоренность о месте и времени встречи двух президентов, подробности объявят сегодня.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости возвращения к формату «большой восьмерки», в том числе на июньском саммите G7. По его мнению, «лучше, чтобы Россия находилась в объединении мировых держав, а не вне».

После присоединения Крыма к России в 2014 году западные страны отказались участвовать в работе G8, куда входила Россия. Они вернулись к формату G7 без участия Москвы (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония).

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