Трамп считает возвращение России в клуб G7 неизбежным

Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения Минских соглашений, считает президент США Дональд Трамп. Об этом рассказал в среду, 27 июня, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно», — цитирует Помпео «РИА Новости».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в клуб.