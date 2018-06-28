Прямой эфир

Трамп считает возвращение России в клуб G7 неизбежным

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения Минских соглашений, считает президент США Дональд Трамп. Об этом рассказал в среду, 27 июня, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Я думаю, комментарии президента говорят сами за себя… Президент глубоко убежден, что иметь Россию частью этих важных геостратегических обсуждений неизбежно», — цитирует Помпео «РИА Новости».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в клуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болтон не исключил переговоров о присоединении России к G7
Трамп признал Крым российским перед лидерами G7

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017