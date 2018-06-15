Чижов заявил об утрате G8 практической ценности

«Большая восьмерка», превратившись в «семерку», утратила свою практическую ценность. С таким заявлением выступил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что данный формат выполнил свою историческую миссию, сообщает «РИА Новости».

Формат G8 существовал с 1998 по 2014 год. Очередной саммит «большой восьмерки» должен был пройти в Сочи, однако лидеры стран — участниц объединения отказались приезжать Россию из-за вхождения Крыма в состав страны. Альтернативная встреча прошла в Брюсселе.

Ранее о необходимости возвращения к формату «большой восьмерки» заявлял президент США Дональд Трамп. По его мнению, «лучше, чтобы Россия находилась в объединении мировых держав, а не вне».

С аналогичным заявлением выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер подчеркивал, что «хочет работать с президентом России без наивности и попустительства».

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что Россия не выходила из «большой восьмерки», а также выразил готовность принять лидеров G7 в Москве.