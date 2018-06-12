Меркель по итогам саммита G7 убедилась в важности сплоченности ЕС

События прошедшего в Канаде саммита G7 показали важность сохранения сплоченности Евросоюза, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

Если посмотреть на мировую обстановку, то ЕС находится в сложной ситуации, отметила Меркель, передает ТАСС.

В этих условиях важно сохранить сплоченность Евросоюза и работать над его укреплением, «меня в этом еще раз убедили события саммита G7 в Канаде», заключила она.

В воскресенье Меркель заявила, что встреча лидеров «большой семерки» в Канаде была разочаровывающей, но формат необходимо сохранить.

Саммит G7 проходил в канадском Квебеке 8–9 июня на фоне серьезных разногласий между Соединенными Штатами и их партнерами. Речь, в частности, идет о решении Вашингтона выйти в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и введении пошлин на ввоз стали и алюминия.