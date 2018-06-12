Трамп заявил о прекрасных отношениях с «почти всеми» лидерами G7

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о том, что у него сложились прекрасные отношения с лидерами «Группы семи» (G7). Он упомянул, что покинул саммит G7 в хорошем настроении и в хороших отношениях со всеми.

Об этом хозяин Белого дома сообщил в интервью телеканалу ABC.

Президент США добавил, что его удивили заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам встречи.

Трамп отметил, что улетел из Канады, подписав итоговый документ, и был очень удивлен, когда премьер Канады Трюдо заявил на пресс-конференции, что он будет давить на США.

«Возможно, он просто не знал, что на президентском борту есть телевидение», — с юмором предположил лидер США.

Саммит G7 проходил в канадском Квебеке 8–9 июня. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что по итогам саммита участники согласовали коммюнике. По его словам, одним из результатов встречи стала договоренность о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств.

Трамп, в свою очередь, написал в Twitter, что Вашингтон не поддерживает документ из-за высказывания канадского премьера об оскорбительном характере пошлин, которые США ввели для ЕС и Канады.