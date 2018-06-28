Глава МИД Венгрии упрекнул ЕС в двойных стандартах к «Северному потоку — 2»

Евросоюз применяет двойные стандарты к проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — сказал он агентству «РИА Новости».

Сийярто выразил уверенность, что проект «Южный поток» был «убит» Еврокомиссией. Впоследствии из-за позиции стран ЕС Россия отказалась от реализации проекта в пользу «Турецкого потока».

На данный момент, по мнению министра, Еврокомиссия также не поощряет «Северный поток – 2», чему сам Сийярто не видит причин.

«Южный поток» должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена расширять систему трубопроводов для приема газа «Турецкого потока».

Данный проект предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море для поставки газа на турецкий рынок и в страны Европы. Первая нитка проекта заработает до конца 2019 года.

Проект «Северный поток – 2» подразумевает прокладку двух газовых ниток от России до Германии через Балтийское море. Большинство европейских стран поддерживает проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа. На данный момент ожидается разрешение на строительство от Дании.