Прямой эфир

Глава МИД Венгрии упрекнул ЕС в двойных стандартах к «Северному потоку — 2»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз применяет двойные стандарты к проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Такого мнения придерживается министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — сказал он агентству «РИА Новости».

Дания затянула с ответом
Копенгаген рассматривает заявку Nord Stream 2 AG больше года вместо положенных четырех месяцев

Сийярто выразил уверенность, что проект «Южный поток» был «убит» Еврокомиссией. Впоследствии из-за позиции стран ЕС Россия отказалась от реализации проекта в пользу «Турецкого потока».

На данный момент, по мнению министра, Еврокомиссия также не поощряет «Северный поток – 2», чему сам Сийярто не видит причин.

«Южный поток» должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена расширять систему трубопроводов для приема газа «Турецкого потока».

Данный проект предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море для поставки газа на турецкий рынок и в страны Европы. Первая нитка проекта заработает до конца 2019 года.

Проект «Северный поток – 2» подразумевает прокладку двух газовых ниток от России до Германии через Балтийское море. Большинство европейских стран поддерживает проект, против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина из опасений потерять выгоду от транзита газа. На данный момент ожидается разрешение на строительство от Дании

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США надеются убедить Европу отказаться от «Северного потока – 2»
«Газпром» возобновил укладку второй нитки «Турецкого потока»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017