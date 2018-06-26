«Газпром» возобновил укладку второй нитки «Турецкого потока»

Судно Pioneering Spirit возобновило укладку второй нитки морского газопровода «Турецкий поток». Оно двигается по направлению к городу Кыйыкей в Турции, говорится в сообщении оператора проекта.

После входа в Черное море 20 июня судно завершило подготовительные работы, включая спуск стингера и проверку оборудования для трубоукладки.

7 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о том, что первую нитку «Турецкого потока» введут в эксплуатацию до конца 2019 года. Он подчеркнул, что точная дата начала поставок зависит от реализации морского участка газопровода и готовности турецкой газораспределительной системы.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы.