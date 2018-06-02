Медведев обсудил с премьером Турции строительство газопровода и АЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что главы правительств двух государств отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

В пресс-службе добавили, что Йылдырым также поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства и передал поздравления с наступающим Днем России.

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Ввести его в эксплуатацию планируют до 30 декабря 2019 года. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Европы.

Церемония по закладке фундамента АЭС «Аккую» состоялась в рамках визита президента России в Анкару. Атомную электростанцию планируется построить в 2023 году.