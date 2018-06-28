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Венгрия не будет расширять систему трубопроводов для «Турецкого потока»

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Венгрия не намерена расширять свою газотранспортную систему для приема газа из трубопровода «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто агентству «РИА Новости».

«Нам не надо расширять нашу систему трубопроводов, поскольку она очень развита, так что мы можем легко получать каждый год на миллиарды кубометров газа больше, чем получаем сейчас», — сказал Сийярто в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

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По словам министра, Венгрия может принимать газ из Румынии, Сербии, Хорватии.

«Единственная проблема — никто сейчас не поставляет», — добавил Сийярто.

В 2014 году Россия объявила о прекращении работы по «Южному потоку» из-за позиции Евросоюза. Данный проект должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии в пользу «Турецкого потока». В конце мая Москва и Анкара выразили готовность продлить газопровод в сторону Болгарии.

«Турецкий поток» предполагает прокладку трубопровода из России в Турцию через Черное море. Длина морской части трубы должна составить около 930 км, сухопутной части по турецкой территории — 180 км. Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Европы.

Ожидается, то первая нитка заработает до конца 2019 года.

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