В Евросоюзе ужесточили правила ввоза и вывоза наличных денег

Комитет постоянных представителей стран – членов Европейского Союза (ЕС) одобрил изменения в регламенте о ввозе и вывозе наличных денег. Об этом сообщает «РИА Новости». Поправки направлены на борьбу с терроризмом и преступными схемами отмывания преступных капиталов.

«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам», — заявили в Совете ЕС.

Декларация должна быть оформлена независимо от того, каким образом путешественники хранят деньги — наличными при себе, в багаже или транспортных средствах. Доступ по запросу нужно будет открыть и к наличным денежным средствам в почтовых отправлениях, курьерских грузах и грузовых контейнерах.

Теперь, согласно утвержденным нововведениям, к наличным деньгам приравниваются золотые украшения и слитки, а также иные драгоценности, предоплаченные платежные карточки, не привязанные к счетам в банках стран ЕС.

Ранее в ЕС объявили о тупике в переговорах о вступлении Турции в состав организации. По итогам заседания, прошедшего 26 июня, Совет ЕС заявил, что Турция отдаляется от Евросоюза, поэтому дальнейшее рассмотрение открытия или закрытия новых глав невозможно.