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Евросоюз создаст силы быстрого реагирования на киберугрозы

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Фото: Depositphotos
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Шесть стран Евросоюза подпишут в понедельник, 25 июня, соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы, заявил глава минобороны Литвы Раймундас Кароблис на заседании Совета ЕС в Люксембурге.

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«Шесть стран подписываются, а именно Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания, Нидерланды», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, еще несколько стран примут участие в проекте, но пока не подпишут соглашение «по причинам процедурного характера, принимая во внимание сложность вопроса».

Проект, который координирует Литва, одобрили в конце 2017 года участники европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO), направленной на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Инициатива подразумевает обмен информацией, сотрудниками и научными достижениями. Также будут сформированы команды быстрого реагирования по изучению и выработке инструментов предотвращения инцидентов в киберсфере.

В будущем будет проведена оценка правовых аспектов работы таких команд, пройдут совместные учения, появятся инструменты киберзащиты.

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Масен заявил в июне, что хакеры из России якобы могут быть причастны к масштабной кибератаке, проведенной на энергосети Германии. В Кремле при этом неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений в адрес Москвы о причастности к кибератакам на компьютерные системы других стран.

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