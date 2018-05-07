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Полиция Лондона создаст киберотряд для борьбы с хакерами

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Фото: TASS/PA Images/Kirsty O'Connor
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Отряд кибердетективов для борьбы с хакерами появится в 2019 году в финансовом районе Лондона — Сити. Полиция района в настоящее время разрабатывает программу по набору выпускников вузов по компьютерным дисциплинам, сообщает The Telegraph.

В первую группу войдут пять или шесть выпускников, рассказал глава подразделения по борьбе с кибер-преступлениями Питер О'Дорайт (Peter O’Doherty). По его словам, в будущем могут открыть «кибер-академию» для нынешних сотрудников.

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«Киберпреступность — самая значительная и растущая угроза в стране», — сказал он. По мнению О'Дорайта, новый отряд поможет более эффективно расследовать киберпреступления.

План нанять команду молодых специалистов появился спустя несколько дней после того, как полиция обнародовала новую программу под названием «Кибер Гриффин». Цель программы — защитить финансовые учреждения в Сити от киберугроз. В частности, сотрудников финансовых организаций обучат реагированию на атаки.

Несколько месяцев назад муниципальная администрация лондонского Сити обнародовала планы создания нового «киберсуда», который сосредоточится исключительно на компьютерных преступлениях.

Ранее в апреле «Известия» писали, что объем утечек конфиденциальных данных в мире за 2017 год вырос более чем в четыре раза — до 13,3 млрд записей. Главной причиной потери данных оказались нарушения внутри самих компаний, и большую их часть допускали рядовые сотрудники.

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