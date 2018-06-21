Глава немецкой контрразведки обвинил Москву в хакерской атаке на энергосистемы ФРГ

Хакеры из России якобы могут быть причастны к масштабной кибератаке, проведенной на энергосети Германии. Об этом сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (BfV, контрразведка ФРГ) Ханс-Георг Масен.

Масен сделал заявление в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), сообщает в четверг, 21 июня, ТАСС. Глава контрразведки ФРГ основывается на «методах совершения нападения».

Сколько компаний ФРГ затронула кибератака и конкретно какие, он не сообщил.

Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) предупреждало об опасности хакерской атаки на немецких поставщиков электроэнергии в середине июня.

Сайты министерства обороны и министерства иностранных дел Германии подверглись атаке иностранных хакеров в конце февраля. Немецкие СМИ обвинили в этом Россию. В Кремле при этом неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений в адрес Москвы о причастности к кибератакам на компьютерные системы других стран.