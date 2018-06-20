СМИ сообщили об атаке китайских хакеров на американские спутники

Американская компания Symantec обнаружила масштабную кибератаку на компьютерные системы операторов спутников, телекоммуникационные предприятия и подрядчиков в сфере обороны в США и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад компании.

Производитель ПО в сфере информационной безопасности выяснил, что хакеры атаковали компании с компьютеров, расположенных в Китае. Злоумышленники обнаружили уязвимость в системе защиты компьютеров, управляющих спутниками, и получили возможность менять расположение аппаратов на орбите и создавать для них помехи.

Symantec направила данные об кибератаке в ФБР и министерство внутренней безопасности США. О произошедшем также были уведомлены компетентные органы ряда азиатских стран, пострадавших от действий хакеров.

Как указано в докладе, специалистам уже удалось выстроить защиту от взломщиков. По мнению экспертов, взломав компьютерные системы, хакеры пытались перехватить секретную информацию гражданского и военного назначения.

Ранее киберпреступники атаковали одну из крупнейших бирж криптовалют в Южной Корее Bithumb. В результате с ее носителей была похищена криптовалюта на сумму около $32 млн.