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Хакеры украли около $32 млн у биржи криптовалют Южной Кореи

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Одна из крупнейших бирж криптовалют Южной Кореи Bithumb подверглась хакерской атаке.

По данным агентства Yonhap News Agency, в результате атаки хакеры смогли украсть криптовалюту на сумму около $32 млн.

Отмечается, что это вторая хакерская атака за последние две недели. Ранее нападению взломщиков подверглась биржа Coinrail. Сумма ущерба составила более $40 млн.

В конце мая эксперты говорили о снижении стоимости биткоина. Прогнозы были связаны с началом расследования по делу о манипуляции курсами криптовалюты, которое инициировало министерство юстиции США.

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