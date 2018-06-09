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Китайские хакеры украли секретные данные у ВМС США

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Работавшие на правительство Китая хакеры похитили секретные данные, взломав компьютерную сеть подрядчика военно-морских сил (ВМС) США.

Похищенная информация содержит сведения о разработках в области ультразвуковых противокорабельных ракет. Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, на американских подлодках ракеты должны были появиться после 2020 года.

Отмечается, что сведения «весят» около 614 Гбайт. Подрядчик ВМС США хранил их на незащищенном сервере. В данный момент по факту взломов, которые были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, проводится расследование.

2 июня стало известно, что американский флот получит на вооружение новую противокорабельную ракету NSM (Naval Strike Missile). ВМС США уже подписали контракт с ее производителем — норвежской фирмой Kongsberg. Сделка оценивается в $14 млн.

В мае стало известно, что Пентагон хочет отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям. Сообщалось, что эффективность ракет значительно снижают современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия.

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