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Флот США получит новую противокорабельную ракету NSM

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Фото: Flickr/Official U.S. Navy Page
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Военно-морские силы США получат на вооружение новую противокорабельную ракету NSM (Naval Strike Missile).

Как сообщает Defense News, американский флот подписал контракт с ее производителем норвежской фирмой Kongsberg. Сделка оценивается в $14 млн, но сумма может вырасти до $848 млн.

О сроках поставки ракет пока не сообщается, однако отмечается, что этот вопрос еще будет обсуждаться.

Ракета NSM  способна поразить цель на расстоянии более 100 морских миль. Эти ракеты стоят на вооружении у норвежских королевских ВМС.

В мае стало известно, что Пентагон  хочет отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям. Сообщалось, что эффективность ракет значительно снижают современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы, а также другие средства противодействия.

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