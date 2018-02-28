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Немецкие СМИ обвинили РФ в атаке хакеров на серверы МИД и минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сайты министерства обороны и министерства иностранных дел Германии подверглись атаке иностранных хакеров. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в области безопасности.

По его информации, кибератака осуществлялась хакерами группировки АРТ28, также известной как Fancy Bears. По данным издания, след хакеров ведет в Россию, однако доказательств этого не приводится. В результате кибератаки были похищены внутренние данные серверов.

Хакерская группа Fancy Bears известна тем, что в сентябре 2016 года она взломала базу данных антидопинговой системы ADAMS и начала публиковать документы, согласно которым многие знаменитые спортсмены принимали запрещенные вещества.

Ранее газета The Hill со ссылкой на данные американской компании в области кибербезопасности FireEye, утверждала, что группа Fancy Bears якобы связана с руководством России. В Кремле причастность к кибератакам неоднократно отрицали.

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